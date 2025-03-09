قبيل حلول الربيع.. "طقس مختلف" يبدأ الثلاثاء المقبل في العراق

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، أن تشهد البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة وأيام ربيعية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ارتفاعاً تدريجياً يطرأ على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وستكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للدفء نهاراً، وبرودة نسبية ليلاً وخلال الصباح، مع سيادة أجواء مستقرة اعتباراً من ساعات نهار ومساء يوم الثلاثاء المقبل".

وأضافت "كما من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة العظمى الـ30 مئوية في مدن وسط وجنوب البلاد بداية الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ حلول فصل الربيع مناخياً".

وتأتي هذه التوقعات في وقت أشارت الهيئة في وقت سابق من اليوم، إلى استمرار فرص هطول زخات من الأمطار خلال الليل، مع عودتها يوم غد الاثنين مصحوبة بالبرق والرعد في مناطق متفرقة، فيما تشهد الأنبار بؤراً لغزارة الأمطار.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "فرص هطول زخات خفيفة من الأمطار تستمر الليلة في مناطق من الأنبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى، واسط، السليمانية، كركوك، دهوك، أربيل، وأطراف شمال العاصمة بغداد".

وأضافت الهيئة أنه "نتيجة لبقايا التبريد في الطبقات العليا ووجود حمل حراري ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة السطحية، ستعود فرص الأمطار يوم غد الاثنين، حيث ستكون خفيفة إلى معتدلة الشدة أحيانًا، مع فترات من البرق والرعد في مناطق متفرقة من مدن الوسط، الغرب، والشمال، إضافة إلى بعض مدن الجنوب، فيما يتوقع أن تشهد الأنبار زخات غزيرة من الأمطار".

وشهدت مناطق عدة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية هطول زخات مطر متفاوتة الشدة، تخللتها موجات من البَرَد (الحالوب) في بعض المناطق، وأدت الأمطار إلى غرق الشوارع وتدفق السيول قرب المناطق الحدودية.