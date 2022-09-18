لأول مرة منذ تأسيسها.. الكهرباء العراقية تنتج أكثر من 24 ألف ميكا واط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، تسجيل انتاج غير مسبوق بإنتاج الطاقة الكهربائية فاق الـ24 ألف ميكا واط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكاتها حققت إنتاجاً غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية وصل الى (24047) ميكا واط وهو اعلى حمل انتاج تصل اليه المنظومة منذ تأسيسها، وأن هنالك استقرارا عاليا وملحوظا لتجهيز المواطنين بالكهرباء".

وأشارت الوزارة إلى أن "ذلك تحقق رغم تحدياتٍ أمنيةٍ واقتصاديةٍ ومالية، وانحسار وارتفاع اطلاقات غاز وطني ومورد، ورغم جائحة كورونا".

وأكدت الوزارة أنه "من المؤمل في (الايام القريبة القادمة) تحقيق زيادة اعلى بالإنتاج عبر إدخال عدد من المحطات والوحدات الإنتاجية لتكون أكثر من 1000 ميكا واط جديدة اخرى ،من خلال اضافة محطة صلاح الدين الحرارية،والرميلة المركبة، وميسان المركبة، وشط البصرة".

كما أشارت الى، "المضي بخططها لإدخال الدورات المركبة، ومنظومات التبريد، بجميع المحطات الغازية، اضافة للمضي بمشاريع محطات الطاقة الشمسية، وتدوير النفايات، ومشاريع الربط الكهربائي والتي ستحقق وثوقية عالية واستقرارية كبيرة للشبكة الكهربائية".