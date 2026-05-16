لأول مرة منذ تدشينه.. مطار كركوك يبدأ تسيير الرحلات الجوية ليلاً

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، يوم السبت، انطلاق الرحلات الجوية الليلية اعتباراً من الثالث والعشرين من أيار/ مايو الجاري، وذلك ضمن خططها الرامية لتطوير الأداء وتوسيع الخدمات المقدمة للمسافرين.

وقالت إدارة المطار في بيان، إن "هذه الخطوة تهدف إلى توفير خيارات سفر أكثر مرونة للمسافرين على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز الحركة الجوية وربط المحافظة بوجهات إضافية".

وفي السياق، أكد المتحدث باسم مطار كركوك الدولي، هردي الصالحي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الرحلات الليلية تُعد الأولى من نوعها منذ افتتاح المطار"، مبيناً أن "تشغيل هذا النوع من الرحلات يمثل نقلة نوعية في القدرة التشغيلية للمطار".

وأشار الصالحي إلى أن إدارة المطار مستمرة في تطوير الخدمات والبنى التحتية الفنية واللوجستية، بما ينسجم مع متطلبات قطاع الطيران المدني والمعايير الدولية المعاصرة.