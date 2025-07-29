لأول مرة.. مستشفى في بابل تنجح بعلاج طفل من سرطان الدم

شفق نيوز- بابل

أعلنت دائرة صحة بابل، يوم الثلاثاء، عن نجاحها ولأول مرة بعلاج طفل مصاب بسرطان الدم من "أول كورس علاجي".

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى الإمام الصادق التعليمي، احتفلت بانتهاء أول كورس علاجي مكثف لطفل يبلغ من العمر عامين إلا شهراً، مصاب بسرطان الدم اللمفاوي الحاد (ALL)، وذلك بعد استجابة تامة للعلاج الذي استمر أربعة أسابيع متواصلة".

وبينت أن الطبيبة ياسمين نادر الجبوري، التي أشرفت على علاج الطفل، أكدت أن الطفل أتمّ المرحلة الأولى من العلاج بنجاح، دون تسجيل أية مضاعفات تُذكر، مما يُعدّ مؤشراً مبكراً على تحسن حالته الصحية واستجابته الممتازة.

واعتبرت الدائرة أن هذا "الإنجاز الأول من نوعه في محافظة بابل، حيث تم تقديم العلاج الكامل داخل المستشفى، دون الحاجة إلى إحالة الطفل إلى مراكز تخصصية في محافظات أخرى، مما يعكس تطور الخدمات الطبية المقدمة في مجال علاج أمراض الدم لدى الأطفال داخل المحافظة، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية المحلية".