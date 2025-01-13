لأول مرة.. كركوك تعطل الدوام الرسمي لـ"الكاكائيين" غداً

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة كركوك، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء لأبناء الطائفة "الكاكائية".

وأوعز المجلس في كتاب رسمي موجه إلى الدوائر الحكومية في المحافظة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بتعطيل الدوام لأبناء الطائفة "الكاكائية" يوم غد الثلاثاء واعتباره عطلة رسمية كونه يصادف عيد "القولطاس" الخاص بالطائفة، بحسب الكتاب.

وعيد "قولتاس" هو أحد أعياد الكاكائيين، والديانة الكاكائية هي أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق)، التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي، وتقسم اليزدانية في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي الإيزيدية، واليارسانية، والعلوية في تركيا.

ويعيش الكاكائيون في مدن إقليم كوردستان وسهل نينوى، وصولاً إلى مندلي وخانقين وكركوك، وفي 11 محافظة إيرانية.

والمؤسس الحقيقي لليارسانية الكاكائية الحالية هو السلطان إسحاق (وكما يسمونه السلطان سهاك)، الذي يمثل أحد التجليات في اليارسانية الكاكائية.

وللكاكائية ثلاثة أعياد، وهي عيد "خاوندكار"، ويأتي بعد ثلاثة أيام من الصوم في فصل الخريف، وعيد "قولتاس"، ويأتي بعد ثلاثة أيام من الصوم في فصل الشتاء، وعيد "نوروز"، وهذا العيد هو أول أيام السنة بحسب التقويم اليارساني، كما أن للموسيقى مكانة خاصة في كل الطقوس الدينية وخاصة آلة "الطمبور".