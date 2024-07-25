لأول مرة في نينوى .. فريق طبي ينجح بعملية ازالة تقلصات الرقبة

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم الخميس، عن نجاح فريق متخصص لها بإجراء عملية جراحية تجميلية هي الاولى من نوعها في المحافظة.

وقال معاون مدير صحة نينوى حسن واثق لوكالة شفق نيوز، إن "فريقا طبيا في مركز الموصل التخصصي للحروق والجراحة التجميلية نجح في اجراء عملية إزالة تقلصات الرقبة لمريضة تبلغ من العمر 50 عاما وهي أول عملية من نوعها في محافظة نينوى "

واوضح واثق ان "صحة نينوى لديها الإمكانيات لاجراء مثل هكذا عمليات بعد توفر الاجهزة المناسبة لذلك".