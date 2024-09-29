لأول مرة في تاريخها.. كركوك تستحدث برنامج "المدارس الدولية" وتطلق رابط التقديم

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتربية كركوك، يوم الأحد، عن إطلاقها برنامج "المدارس الدولية" والتي تعتمد معايير دولية وتدرس باللغة الإنكليزية.

وقال مدير عام تربية كركوك منصور مذري، لوكالة شفق نيوز، إن "تربية كركوك باشرت اعتباراً من اليوم بتوجيه من المحافظ ريبوار طه مصطفى، ولأول مرة في تاريخ المحافظة يتم تخصيص جزء من عائدات نفط كركوك (البترودولار) لخدمة أبناء المحافظة".

وأضاف "المبادرة تمت بالتعاون مع وزارة التربية وتم إطلاق رابط إلكتروني خاص للتقديم على هذه المدارس التي ستعمل بمعايير دولية وتدرس باللغة الإنكليزية، والدراسة مجانية".

وبين مذري أن "هذه المدارس تضم صفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، والتقديم بدء اعتباراً من اليوم ويستمر لغاية يوم السبت 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل حيث سيتم استقبال طلبات الانضمام لهذه المدارس من التلاميذ".

وشدد على أن "هذه المدارس موزعة على مركز محافظة كركوك والأقضية والنواحي، وبعد قبول التلاميذ ستتم المباشرة بالدراسة ضمن العام الدراسي الحالي".

من جانبه، أوضح مذري أنه "تم إطلاق دورة تنمية وتطوير القيادات الكشفية للعمل في بيئة آمنة وتشمل قادة وقائدات الفرق الكشفية ومساعديهم، بدأت اليوم وتنتهي غداً، وتهدف الدورة إلى تعزيز القيادات الكشفية ضمن خطة العام الدراسي الحالي".