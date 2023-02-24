لأول مرة في العراق .. منظمة عالمية تجهز صلاح الدين بأحواض تعقيم متطورة للمواشي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة المستشفى البيطري في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، تسلم أحواض تعقيم للمواشي من قبل منظمة مكافحة الجوع العالمية، واصفة هذه الأحواض بـ"المتطورة" وتدخل العراق للمرة الأولى.

وقال مدير المستشفى احسان خالد لوكالة شفق نيوز إن "المستشفى البيطري في محافظة صلاح الدين تسلم 5 أحواض تغطيس متنقلة من منظمة مكافحة الجوع (WHH) والتي تم تصميمها وفق مواصفات عالمية حديثة".

وأضاف خالد أن "هذه الأحواض تدخل العراق لأول مرة وستساهم بشكل كبير في تقديم أفضل الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية في المحافظة".

وأوضح مدير المستشفى البيطري ان "التغطيس هو عملية تعقيم للمواشي لمنع انتشار الأمراض الطفيلية والانتقالية والجرب وتأخر النمو في الأغنام"، مشيرا الى ان "الأحواض الخمسة ستوزع في المناطق الاكثر كثافة بالاغنام".