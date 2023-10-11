لأول مرة في العراق .. إطلاق مشروع منصة تتبع المركبات والدراجات بأحدث التقنيات

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع "GPSLVN" المنصة الوطنية لتتبع المركبات والدراجات النارية والهوائية، الذي سيدخل الخدمة لأول مرة في العراق.

وقالت الياسري خلال حفل إطلاق المشروع، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "في واحدة من اهم خطوات وزارة الاتصالات في الحكومة الالكترونية وهي من اوليات حكومة الخدمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجدنا ان مشروع تتبع المركبات من المشاريع المتلكئة رغم أهميتها وعملنا بجهد كبير من الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتحسين البيئة التقاعدية للمشروع".

وأضافت أن "هذا المشروع من المشاريع المهمة والتي تعد وحدة من الاساسات التحول الرقمي بالعراق وتتبع المركبات الالكتروني فضلا عن كونه واحدا من الأساليب للحد من الفساد، والتي هي من أولويات عمل الحكومة، حيث بإمكان تتبع المركبات وأيضا المركبات الناقلة للنفط، بالتالي الحد من تهريب النفط عن بعد وبطريقة الالكترونية أوتوماتيكية".

وأوضحت أن "هذا المشروع سيخدم الكثير من مؤسسات الدولة والمواطنين وشركات القطاع الخاص، وما يميز هذا المشروع وبعيدا عن الجانب الفني والتطبيقي هو ان المشروع صنع عبر ايادي عراقية وبرمجة فكرية عراقية وهو محل فخر للعراق، وهذا المشروع والمشاريع القادمة نتيجة ثمار السنة الأولى من عمر الحكومة".

بدوره قال مدير الشركة المنفذة للمشروع حسام الكلكاوي خلال حفل الافتتاح، إن "قطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات يمثل العنصر الأساسي في دعم خطط التنمية للدولة العراقية، كما يعد محركا دافعا لبناء الاقتصاد التنافسي، وقد حرصنا من خلال المنصة على تتبع المركبات والدراجات النارية والهوائية وحماية الممتلكات الخاصة من السرقة وتقليل الحوادث باستخدام تكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى امتلاك مؤسسات الوزارات انظمة وخرائط خاصة عبر المنصة ونظام التتبع وحسب التعليمات وضوابط هيئة الاعلام والاتصالات.

وبين ان كوادر جهاز المخابرات الوطني قاموا بفحص وحماية المنصة الالكترونية بمختلف مداخلها وتجنب الاستخدام غير المصرح به بهدف حماية اهداف المنصة، مشيرا الى ان الفريق الهندسي وبدعم من وزيرة الاتصالات يعلن انطلاق مشروع تتبع المركبات وتتولى وزارة الاتصالات تنفيذه باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز المواطنين والمؤسسات الحكومية الحماية المركبات والممتلكات من العبث والسرقة.