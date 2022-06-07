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لإول مرة في العراق.. إطلاق مشروع بطاقة الكترونية خاصة بالمزارعين

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-07T14:23:37+0000
لإول مرة في العراق.. إطلاق مشروع بطاقة الكترونية خاصة بالمزارعين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح  مشروع البطاقة الالكترونية وذلك للمرة الاولى  في البلاد.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المشروع إنطلق استنادا  الى توجيهات الوزير محمد كريم الخفاجي بضرورة ان تكون هناك بيانات كاملة ومفصلة عن كل مزارع  من خلال بطاقة الكترونية، مبينا ان هذا العمل تم متابعته  بشكل تفصيلي وللجنة المشكلة التي يرأسها أياد  كاظم البولاني ومنذ اكثر من عام من قبل الوزير الخفاجي،  والان وصل الى مراحل متقدمة، حيث تم افتتاح المشروع  في محافظة كربلاء كمرحلة اولى وبحضور المحافظ ومدير الزراعة وعدد من المختصين في القطاع الزراعي.

وبين النايف، أن البطاقة الالكترونية  بأنها  وثيقة تتضمن جمع البيانات والمعلومات التي تخص المزارع والمستثمر الزراعي منها الرقم الاحصائي الخاص به و رقم حسابه المصرفي ونوع ومساحة الحيازة الزراعية, وكيانها القانوني وغيرها  من الامور التي تخص عدد الافراد والعاملون الزراعيون ونوع المشاريع المقامة على الارض والمكائن والمعدات واعداد الثروة الحيوانية، مؤكدا ان  هذا  المشروع من المشاريع الاصلاحية التي تبناها رئيس مجلس الوزراء ضمن الورقة البيضاء وتم اعتمادها في وزارة الزراعة كأحد المشاريع المهمة للقطاع الزراعي والتي تهدف الى توفير قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة وواقعية عن القطاع الزراعي  تسهم في رسم السياسات الزراعية ووضع الخطط والبرامج وتطبيقها على ارض الواقع.

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