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لأول مرة في العراق.. سينما في الهواء البغدادي الطلق (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-12T18:35:28+0000
لأول مرة في العراق.. سينما في الهواء البغدادي الطلق (صور)

شفق نيوز/ دُشنت في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، ولأول مرة على مستوى العراق أول سينما على الهواء الطلق لمشاهدة الافلام حيث بدأ الشباب على ارتيادها.

ويمكن للاشخاص الحجز ومشاهدة الأفلام حتى وهم في سياراتهم، حيث تتراوح كلفة الحجز على الفيلم لشخصين داخل سيارتهم 30 الف دينار.

وهذه السينما هي تجربة جديدة في العراق، دشنت وسط العاصمة بغداد، وتحديدا قرب سايلو الدورة قرب جسر الجادرية.

وتعد هذه السينما متنفساً جديداً للعوائل والشباب خصوصا والأفلام ذات العرض الاول.

ويرتاد هذه السينما الفئات الشبابية التي تتراوح أعمارهم من 30 الى 35 عاما.

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