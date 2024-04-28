لأول مرة في العراق.. توقيع رقمي بتدقيق عالمي معترف به دولياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الأحد،إصدار توقيع رقمي بتدقيق عالمي معترف به دولياً وذلك للمرة الأولى في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزيرة هيام الياسري ترأست، اليوم، اجتماعا تشاوريا مع عدد من مستشاري رئيس الوزراء لبحث إطلاق مشروع التوقيع الإلكتروني بحضور الكادر المتقدم في الوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في مقر الوزارة ، مبينا أن الوزيرة أكدت أهمية إصدار توقيع رقمي بتدقيق عالمي ومعترف به وخاضع للمعايير الدولية.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي عن المشروع ومراحل تنفيذه وإجراءات إنشاء منصة خاصة تطلق في أجهزة الهاتف النقال للموظفين والمواطنين للحصول على التوقيع الالكتروني.

وأكدت الوزيرة اهمية المشروع باعتباره من اللبنات الاساسية لمشاريع الاتمتة والتحول الرقمي والذي سيبدأ تطبيقه في وزارة الاتصالات ومن ثم في الوزارات والمؤسسات الأخرى.

وتضمن الاجتماع مناقشات مستفيضة لملاحظات أبداها الحاضرون، التي اغنت الموضوع والتي سيتم أخذها بنظر الاعتبار خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق بيان اعلام وزارة الاتصالات.

ويشير التوقيع الرقمي إلى عملية توثيق إلكترونية يتم فيها استخدام تقنيات التوقيع لتأكيد هوية الشخص وصحة المستند الموقع عليه.

وفي حال يتم التحقق من صحة هذا التوقيع على مستوى عالمي، فإنه سيحمل الأهمية والثقة اللازمة في العديد من السياقات، مثل التعاملات المالية الدولية أو التوثيق الرسمي للوثائق في مختلف الدول والقطاعات.