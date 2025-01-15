لأول مرة في العراق.. النفايات تتحول إلى كهرباء (صور)

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، تصاميم مشروع إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة في منطقة النهروان جنوب العاصمة بغداد.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يعد الأول من نوعه في العراق ضمن خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري"، مبيناً، أن "المشروع يتم تنفيذه بتقنية الحرق التام وبطاقة تصل إلى 100 ميغاواط".

وأضاف فاضل: "ستكون هناك مشاريع مماثلة في مناطق أبو غريب في العاصمة"، موضحاً أن "تشييد محطات كهربائية من مخلفات النفايات هو جزء من خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، والوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والدورات المركبة".