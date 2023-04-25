لأول مرة في البصرة.. إنتاج الحبوب يتجاوز 100 ألف طن

شفق نيوز/ رجحت مديرية زراعة البصرة، يوم الثلاثاء، تجاوز إنتاج الحبوب للموسم الحالي 100 ألف طن، مؤكدة أن هذه الكمية تعد الأعلى في المحافظة.

وقال مدير المديرية، هادي حسين قاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة حصاد محصول الحنطة في محافظة البصرة لهذا الموسم بدأت منذ 9 نيسان الجاري ومستمرة بشكل يومي".

وأضاف قاسم، أن "هذا الموسم يُعد ناجحاً ومتميزاً من خلال المساحات المزروعة في القواطع الزراعية على المناطق الاروائية وكذلك الصحراوية".

وأوضح، أن "المساحات التي زُرعت ضمن الخطة الزراعية أكثر من 36 ألف دونم، والمساحات التي زُرعت خارج الخطة أكثر من 85 ألف دونم، ومن المُتوقع أن يتجاوز الإنتاج 100 ألف طن لهذا الموسم".

كما أشار قاسم إلى أن "إنتاج هذه الكمية من الحبوب يحصل لأول مرة في محافظة البصرة، وهناك تنسيق مع الشركة العامة لتجارة الحبوب وتسهيلات في إجراءات تسلمها، وأن مُستحقات المزارعين تُسلّم في اليوم نفسه".

وتابع، أن "قرار مجلس الوزراء الأخير الذي حدّد سعر الطن الواحد للحنطة بـ850 ألف دينار، هو داعم ودافع حقيقي لاستمرار المزارعين بزراعة المحاصيل الاستراتيجية"، لافتاً إلى أن "هناك مساعيَ للتوسعة بزراعة المحاصيل خصوصاً الاستراتيجية منها، لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمواطن البصري".