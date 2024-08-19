لأول مرة.. فريق طبي عراقي ينجح في استعادة بصر شابة فقدته بالكامل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، أن فريقًا طبيًا متخصصًا في مستشفى الكرامة التعليمي التابع لدائرة صحة الكرخ، بقيادة الدكتور علي محارب، قد أجرى لأول مرة عملية نوعية لاستعادة البصر لشابة تعرضت لشدة خارجية.

وأوضح رئيس الفريق الطبي، وفق بيان وزارة الصحة، الذي ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه تم استقبال المريضة وهي تعاني من فقدان البصر بالكامل نتيجة التعرض لإصابة خارجية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود ماء أبيض، وعدسة منتفخة، وخلع كبير في العدسة، وتدلي الجسم الزجاجي في الحجرة الأمامية للعين، إضافة إلى تلف في عضلات بؤبؤ العين. بناءً على ذلك، قرر الفريق الطبي إجراء العملية على مرحلتين.

في المرحلة الأولى، قام الفريق بإجراء قص الجسم الزجاجي الأمامي، وإزالة الماء الأبيض بتقنية الفاكو، وزرع عدسة جديدة، مع تقوية الخلع الموجود في محفظة العدسة. بعد العملية الأولى، استعادت المريضة نظرها بالكامل، لكنها عانت من حساسية وانزعاج شديد من الضوء، بالإضافة إلى انزعاج تجميلي بسبب توسع بؤبؤ العين بشكل ملحوظ.

في المرحلة الثانية، أجرى الفريق عملية تجميل للبؤبؤ باستخدام تقنية الـ Pupil Cerclage، والتي تكللت بالنجاح. استعاد البؤبؤ شكل وحجم العين الطبيعي، وأصبح نظر المريضة الآن بنسبة 6/6. وأكد البيان أن المريضة في حالة صحية جيدة بفضل جهود الفريق الطبي والتمريضي في المستشفى.