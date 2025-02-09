لأول مرة.. عدسة "شفق نيوز" توثق هبوط طيور البجع المهاجرة في بابل (صور)

شفق نيوز/ وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، يوم الأحد، لأول مرة في محافظات الفرات الأوسط سربًا من البجع الأبيض الكبير المهاجر وهو يهبط في بحيرة مائية في محافظة بابل.

وتظهر الصور سربًا من البجع الأبيض الكبير المهاجر وهو يهبط مع غروب قرص الشمس وفي توقيت آخر وهو يسير قرب قرص القمر ويهبط في بحيرة مائية قرب المدينة الأثرية في محافظة بابل.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن عودة أعداد كبيرة من الطيور إلى مناطق الاهوار والبحيرات العراقية أبرزها طائر البجع الأبيض، بالإضافة إلى وجود مستعمرات لطائر ابو منجل الأسود وطائر الغراب القزمي، ومالك الحزين، في ظاهرة ايجابية عن عودة الحياة البرية بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه قبل عمليات تجفيف الاهوار، أواخر ثمانينات القرن الماضي.

يذكر أن تلك المناطق تزخر بالأسماك النهرية والكثير من الأحياء المائية الأخرى مثل الروبيان، إضافة إلى أنواع مختلفة من النباتات أهمها القصب والبردي، ونتيجة لاعتدال مناخها تقصدها مئات آلاف الطيور المهاجرة التي تستقر وتتكاثر فيها خلال فصل الشتاء ومع بداية فصل الصيف تعود إلى مواطنها الأصلية في الدول الاسكندنافية وكازاخستان وروسياً ضمن هجرات كبرى تمتد عبر القارات.

وتتعرض طيور البجع والكركي لعمليات الصيد الجائر من قبل بعض الصيادين في العراق، رغم أن هذه الطيور تعد من الطيور النادرة وهي أحد أروع الطيور المائية الكبيرة التي يمكن رؤيتها في جميع قارات العالم.