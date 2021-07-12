لأول مرة.. أطفال كركوك يتحدثون عن كورونا بعروض مسرحية (صور + فيديو)

شفق نيوز/ يتدرب الاطفال في كركوك و"للمرة الاولى" في تاريخ المحافظة، على فن المسرح والموسيقى، بعد معاناة من الحجر الصحي جراء وباء فيروس كورونا.

ويقول المشرف على التدريب واستاذ المسرح "عبد الله كاكائي" لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك شهدت وللمرة الاولى في تاريخها انطلاق منهاج لتدريب الاطفال فن المسرح"، مبيناً أن المنهاج التدريبي يتضمن تعليم المسرح الخاص بالأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق".

وأوضح أن "عدد الأطفال المشاركين بلغ 42 طفلاً من البنات والاولاد"، مشيراً إلى أن المشاركين هم "20 بنتاً و٢٢ ولداً".

وبين كاكائي، أن المنهاج يتضمن تعليم الاطفال كيفية الصعود على المسرح والعرض المسرحي والموسيقى"، موضحاً أن الاطفال سيقدمون بعد الانتهاء من التدريب "عروضاً مسرحية عن مرض فيروس كورونا وعروضاً موسيقية على المسرح".

وتابع قائلاً أن هذه الدروس تقدم من قبلنا مجاناً للأطفال، لأن محافظة كركوك تحتاج مثل هكذا اعمال، بعد ما عانيناه من الحجر بسبب مرض كورونا وتأثيرها على نفسية الطفل".

ودعا كاكائي "الحكومة والمجتمع لأن يهتموا بالطفل ويرفعوا من مستواهم الفكري والثقافي، لكي يصبحوا جيلاً مليئً بالأمل والمعرفة بحب الفن من كل النواحي".