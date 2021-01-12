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لأول مرة.. إصابة 8 غوريلات بفيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-12T15:49:43+0000
لأول مرة.. إصابة 8 غوريلات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أصيبت 8 غوريلات في حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا في أول حالة من نوعها في العالم منذ ظهور الفيروس، وظهرت عليها أعراض مشابهة لأعراض الإنسان فيما يعتقد بأنها التقطت العدوى من أحد مشرفي الحديقة الذي لم تظهر عليه الأعراض.

وقالت شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن الغوريلات المصابة في منتزه سان دييغو بولاية كاليفورنيا بدأت تسعل كثيرا، وإن الفحوصات الطبية أظهرت أنها مصابة بكوفيد-19 بعد احتكاكها بأحد أعضاء فريق الرعاية في المنتزه.

وذكرت الشبكة في تقرير أن الرجل ثبتت إصابته بالفيروس لكن لم تظهر عليه أعراض؛ لأنه كان مرتديا قناعا في جميع الأوقات خلال عمله قرب الغوريلات.

وقالت المديرة التنفيذية للحديقة ليزا بيترسون، إنه "بصرف النظر عن بعض الاحتقان والسعال، فإن الغوريلات تبلي بلاءً حسناً وقد تم وضعها في الحجر الصحي وهي وتأكل وتشرب ونأمل أن تتماثل للشفاء التام".

وأشارت الشبكة إلى أن الأطباء البيطريين يراقبون الغوريلات ويقومون بإعطائها الفيتامينات والسوائل والطعام، وأنه على الرغم من أن حيوانات برية أخرى أصيبت بفيروس كورونا بما في ذلك حيوان المنك والنمور إلا انه يُعتقد أن هذا هو أول انتقال للغوريلا في العالم.

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