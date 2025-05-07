لأول مرة.. "سعيد أفندي" يمثل العراق في مهرجان كان السينمائي

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة العراقية المرئية التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، عن اختيار الفيلم الكلاسيكي «سعيد أفندي» من إخراج كاميران حسني وإنتاج عام 1956، لتمثيل العراق رسميًا في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن قسم «كان كلاسيك».

وبحسب بيان صدر عن اللجنة، ورد الى وكالة شفق نيوز، يُعتبر هذا الاختيار سابقة تاريخية للسينما العراقية، ويأتي ثمرة لجهود لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة العراقية المرئية بدعم من السفارة الفرنسية في العراق ووزارة الخارجية الفرنسية، وبالتعاون مع Expertise France عبر مشروع سينماتك العراق.

وتم، بحسب البيان، ترميم الفيلم باستخدام تقنية K4 في المعهد الوطني للسمعي البصري الفرنسي (INA) من خلال النيجاتيف الأصلي، وتم حفظ النسخة المرممة لدى لجنة الحسن بن الهيثم للذاكرة البصرية العراقية.

يُذكر أن الفيلم مقتبس عن قصة «شِجَار» للكاتب إدمون صبري، ويُعدّ من أبرز الأعمال الكلاسيكية العراقية، ويعكس خطوة كبيرة في إحياء التراث السينمائي العراقي وعرضه على منصة عالمية مرموقة.

ويهدف مشروع سينماتك العراق إلى حفظ وتعزيز أرشيف الأفلام العراقية، ويشمل مجموعة من 104 أفلام روائية عراقية تم إنتاجها بين أربعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الثانية. يحظى المشروع بدعم السفارة الفرنسية في العراق ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ويتم تنفيذه من قبل منظمة Expertise France.