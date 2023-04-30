لأول مرة.. راهبات سهل نينوى يقمّن قداساً في أور الأثرية والأهوار (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار للمرة الأولى، اليوم الاحد، إقامة قداس في مدينة أور الأثرية وأهوار الجبايش من قبل راهبات سهل نينوى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان اكثر من 40 راهبة وصلن محافظة ذي قار اليوم، قادمات من سهل نينوى شمالي العراق، للحج واقامة القداس في بيت النبي إبراهيم بمدينة اور الاثرية واهوار الجبايش.

وبين مراسلنا، ان هذه هي المرة الأولى بتاريخ مدينة اور والاهوار وهي تحتفي بقدوم وفد ديني نسائي للمحافظة بهذا العدد لأداء الحج والقداس الخاص بالديانة المسيحية في هذه المناطق.