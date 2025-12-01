لأول مرة حكومياً.. تنصيب جهاز "بت سِكان" في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أعلن رئيس لجنة الصحة بمجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الاثنين، البدء بتنصيب جهاز (بت سكان) المختص بالكشف عن الأورام السرطانية في مستشفى الحسين التعليمي بالمحافظة.

وذكر الخفاجي لوكالة شفق نيوز، أن "شركة (جي آي) الأميركية بدأت بتنصيب جهاز (بت سكان) في مستشفى الحسين التعليمي، بعد 12 عاماً من إهمال الإدارات السابقة".

وبين، أن "الجهاز موجود في المشفى منذ عام 2013 ولم يتم تنصيه في الفترة الماضية رغم المناشدات المحلية"، لافتاً إلى أن "قيمة الجهاز تتجاوز ملياري دينار عراقي".

وأضاف، أن "الجهاز سيدخل الخدمة خلال عام 2026 ليكون مستشفى الحسين أول مؤسسة حكومية عراقية تستخدمه".