لأول مرة.. جامعة كركوك تطلق مستودعاً رقمياً للأطاريح وتشترط زياً موحداً للطلبة

شفق نيوز- كركوك

خطت جامعة كركوك، يوم الأربعاء، خطوتين وصفتهما بـ"المهمتين" على صعيدي البحث العلمي والانضباط الجامعي، حيث أطلقت مستودعاً رقمياً للأطاريح والرسائل الجامعية لأول مرة، واعتماد الزي الجامعي الموحد ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2025-2026.

وقال رئيس الجامعة عمران جمال حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "المستودع الرقمي يمثل خطوة رائدة ضمن إستراتيجية الجامعة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز إمكانيات البحث العلمي، ويساهم في رفع تصنيف الجامعة عالمياً من خلال زيادة الاستشهادات بنتاجات باحثيها".

من جانبه، أوضح مدير المكتبة المركزية عذال إبراهيم حسين، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "المستودع الرقمي يوفر ميزات تقنية متقدمة، منها الاطلاع على النتاج العلمي لجامعة كركوك وسائر الجامعات العراقية، فضلاً عن نتائج بحث دقيقة وخيارات وصول سريعة للتخصصات المطلوبة".

وفي سياق متصل، ذكر مجلس جامعة كركوك، أنه وبناءً على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقرر اعتماد الزي الجامعي الموحد للطلبة ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.

وأكد المجلس أن "التعليمات تشمل السماح بارتداء القمصان بالأبيض أو الرصاصي أو الأسود أو السمائي، مع بنطال نيلي أو أسود أو رصاصي للذكور، وتنورة أو (كيلوت) بالألوان نفسها للإناث، مع منع ارتداء الجينز والفساتين".

وشددت تعليمات مجلس الجامعة، على "منع الملابس الضيقة والقصيرة، وحظرت وضع المكياج الصارخ أو ارتداء الإكسسوارات لكلا الجنسين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الهوية الجامعية والانضباط داخل الحرم الأكاديمي".

ولفت المجلس، إلى أن "جامعة كركوك تجمع بذلك بين التحول الرقمي الداعم للباحثين وبين تعزيز الهوية والانضباط الطلابي، بما يعكس توجهها نحو تطوير العملية التعليمية على المستويين العلمي والإداري".