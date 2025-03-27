لأول مرة بعد التحرير.. تعيين خطيب لجامع النوري الكبير في الموصل مع قرب افتتاحه

شفق نيوز/ أعلن مدير الوقف السني في نينوى، يوسف العبد ربه، يوم الخميس، عن تكليف الشيخ ذاكر حساوي، أحد أبرز علماء الحديث في المحافظة، خطيبًا لجامع النوري الكبير، في أول إجراء إداري يُشير إلى قرب افتتاح الجامع رسميًا، خلال الشهر المقبل.

وقال العبد ربه لوكالة شفق نيوز، إن "الشيخ ذاكر حساوي، الذي يشغل أيضًا منصب إمام وخطيب جامع الباشا في أسواق الموصل القديمة، تم تكليفه رسميًا ليكون خطيب جامع النوري الكبير".

وأضاف أن "هذا التكليف يأتي تمهيدًا لإعادة افتتاح الجامع أمام المصلين، بعد الانتهاء من أعمال الإعمار التي تنفذها منظمة اليونسكو بتمويل دولي ضمن مشروع إحياء روح الموصل".

يذكر أن منبر جامع النوري الكبير، سبق أن اعتلاه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أول ظهور علني له عام 2014، في مدينة الموصل.

ويُعد جامع النوري الكبير من أبرز المعالم الدينية والتاريخية في الموصل القديمة، ويعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثاني عشر الميلادي على يد نور الدين الزنكي.

وقد دمّره تنظيم داعش عام 2017 خلال معارك تحرير المدينة، قبل أن تبدأ منظمة اليونسكو عام 2020 مشروعًا لإعادة إعماره ضمن حملة "إحياء روح الموصل"، ويُتوقع افتتاحه رسميًا خلال أسابيع.