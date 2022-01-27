لأول مرة بالعراق.. جباية 5 آلاف دينار من كل صاحب سيارة تعبر أحد الجسور

شفق نيوز/ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر جباية مبلغ ٥ آلاف دينار من صاحب كل سيارة تعبر جسراً في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وأثار هذا الأمر سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لعدم وجود مثل هذا النوع من الجباية في العراق، وهو ما من شأنه إلقاء المزيد من الأعباء المالية على المواطنين وخاصة شريحة الدخل المحدود بمجرد استخدام الطرق العامة التي من المفروض أنها مملوكة للدولة.

ويضطر صاحب أي سيارة يعبر الجسر ذهابا وإيابا بدفع مبلغ ١٠ آلاف دينار للمستثمر.

ووفق التعليق المرافق للمقطع المصور، فإن الجسر الأساسي لا يزال مدمرا، وقام أحد المستثمرين بإنشاء جسر على حسابه الخاص لكي يقوم بجباية الأموال من أصحاب السيارات.

وتعليقاً على الموضوع، قال قائممقام بيجي محمد الجبوري لوكالة شفق نيوز، يوم الخميس، إن "الجسر أنجز قبل أشهر من قبل أحد المستثمرين وهو يربط محافظتي كركوك وصلاح الدين عبر قضاء بيجي".

وأضاف أن "الجسر أنشئ بعلم محافظة صلاح الدين وقائممقامية بيجي، إلا إن المستثمر تجاوز القانون والتعليمات التي وضعت بعد انجاز وفتح الجسر لعبور المواطنين".

وأوضح الجبوري أن "الحكومة المحلية في صلاح الدين قررت إن تكون جباية عبور السيارة للجسر 1500 دينار، إلا إن المستثمر تجاوز التعليمات والقانون، ويقوم بجباية 5 الاف دينار عن كل سيارة تعبر الجسر".

وأشار إلى أن "قائممقامية قضاء بيجي حذرت المستثمر والقائمين على الجسر، وقامت بإغلاقه اكثر من مرة بسبب تجاوزهم على القانون والتسعيرة المحددة من قبل المحافظة".

وتابع الجبوري بالقول، "وأخير تم رفع كتاب من قائممقامية بيجي إلى محافظة صلاح الدين تطالب بإحالة المستثمرين والقائمين إلى القضاء لمحاسبتهم لمخالفتهم القانون".