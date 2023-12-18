لأول مرة بالعراق.. الجوق الموسيقي العسكري يشارك بافتتاح أبواب المراكز الانتخابية (فيديو وصور)

شفق نيوز/ في بادرة هي الأولى من نوعها في العراق، شهد يوم الاقتراع العام في انتخابات مجالس المحافظات، يوم الاثنين، مشاركة الجوق الموسيقي العسكري بافتتاح أبواب المراكز الانتخابية في عدة محافظات.

وذكرت مراسلة وكالة شفق نيوز أن الجوق الموسيقي العسكري شارك صباح اليوم، بألحانه بافتتاح مركز اقتراع اعدادية كربلاء للبنين في محافظة كربلاء، لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع العام.

وأشارت مراسلتنا إلى أن هذا الحدث هو الأول من نوعه حيث لم يسبق في انتخابات مجالس المحافظات السابقة أو الانتخابات البرلمانية مشاركة الجوق الموسيقي العسكري فيها.

كما أفاد مراسلونا في محافظات أخرى بأن الجوق الموسيقي العسكري شارك أيضاً في افتتاح عدداً من المراكز الانتخابية في عدة محافظات.

وصباح اليوم رافقت عدسة وكالة شفق نيوز، الناخبين في يوم الاقتراع العام وهم يدلون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجالس المحافظات، بعد تعطيل هذا الحق الديمقراطي لعقد من الزمن.

وبحسب مصور وكالة شفق نيوز الذي تجول في عدد من مناطق العاصمة بغداد والمراكز الانتخابية، فإن إقبال الناخبين كان ضعيفاً في ساعات الصباح الأولى غير أن الإجراءات الأمنية والفنية تسير بانسيابية عالية حيث بإمكان الناخب الوصول إلى المركز الانتخابي بسهولة.