لأول مرة بالبصرة.. إطلاق "الشارع الرمضاني" وسط إقبال محلي وخليجي واسع (صور)

شفق نيوز/ افتتح على أرض حدائق متنزه البصرة العائلي، يوم السبت، مشروع "الشارع الرمضاني" والذي يضم عدداً من الأكشاك محلية الصنع يعرض فيها الأعمال اليدوية والتراثية والسلع والبضائع.

وقال المسؤول عن المشروع، سامر ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشارع الرمضاني ينطلق لأول مرة في البصرة بمشاركة محلية واسعة وخليجية لعدد من الدول المجاورة، وبأفكار شعبية وتراثية تعيد الروح إلى الشهر الفضيل وللبصرة ذكرياتها الجميلة".

وتابع ناصر، أن "الشارع الرمضاني سيستمر لغاية يوم 17 من الشهر الجاري بمشاركة 20 كشكاً ويتضمن عروضاً مسرحية وعرضاً للأزياء التراثية في ليالي كركيعان، بالإضافة إلى إقامة فعاليات لعبة المحيبس ضمن مهرجان الألعاب الرمضانية".