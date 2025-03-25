لأول مرة.. امرأة تحقق أكبر عدد أصوات في تاريخ نقابة المحامين العراقيين

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت يوم أمس الاثنين الموافق 24 آذار 2025، في بغداد وعموم المحافظات، بمشاركة واسعة من المحامين.

وجاء إعلان النتائج، وفق بيان للنقابة ورد الى وكالة شفق نيوز، بعد إكمال عمليات العد والفرز، وتدقيق المحاضر من قبل اللجنة القضائية المركزية، حيث حصلت المحامية أحلام اللامي على (11321) صوتًا وفازت بمنصب نقيب المحامين العراقيين، بعد تفوقها على 21 مرشحاً آخر، وبأصوات تسجل لأول مرة بهذا المقدار لنقيب فائز.

وأشارت اللجنة إلى أن الانتخابات تمت وفق السياقات القانونية المعتمدة، وتحت إشراف قضائي مباشر، مؤكدة اعتماد النتائج النهائية رسميًا بعد المصادقة على محضر الفائزين بعضوية مجلس النقابة للدورة الجديدة، وهم كل من:

الأعضاء الأصليون: علي عبد المحسن، مصطفى صادق حسن، أسامة علي الجبوري، رشا كريم حسن، حيدر علي الدفاعي، حيدر صلاح السلامي، كرار ماجد الحلي، بيرو أمير حمه، محمد علاء الدين، محمود راضي سوادي.

أما الأعضاء الاحتياط: مرتضى جبار الكناني، احمد حسين جعفر، نغم حسين علي، أحمد سليم كريم، أحلام قاسم الجنابي.هذا وأشادت اللجنة القضائية بالتزام المحامين، مؤكدين سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، وبالالتزام العالي أبداه المحامون خلال يوم الاقتراع.

وفي إنجاز يُعد الأول من نوعه منذ تاريخ تأسيس النقابة، أعلنت نقابة المحامين العراقيين فرع كركوك، عن فوز ثلاثة محامين من المحافظة ضمن عضوية مجلس النقابة المقر العام،

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس نقابة المحامين العراقيين يتضمن ثلاثة أعضاء أصليين وعضو احتياط من كركوك من أصل عشرة أعضاء أصليين وخمسة احتياط، وهذا الإنجاز يتحقق للمرة الأولى منذ تأسيس نقابة المحامين العراقية."

وأضاف البيان: "نشكر الهيئة العامة على المشاركة الفعالة والتصويت لمن هم الأجدر في تمثيل المحامين في العراق، وإن حصو ثلاثة من محامي كركوك ضمن مجلس الهيئة العامة يعتبر إنجازًا مهمًا للمحافظة."