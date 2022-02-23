لأول مرة .. العراق يُصنّع دواءً لعـلاج ارتفـاع ضغـط الدم

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن يوم الأربعاء عن نجاحها في إنتاج وجبة إستطلاعية ريادية من مُستحضر كو - دايوفاسام ( حـب ) بتركيز ( ١٢.٥/١٦٠ ) ملغم ولأول مرة في العراق.

وأوضح مُدير عام الشركة خالـد محيـي علـوان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَ الملاكات العلمية في قسم البحث التطوير تمكنت من إنتاج المُستحضر وبواقع ( ٢٥ ) ألف شريط لصالح الوكالة التسويقية التخصُصية.

وأشار إلى إنَ المُستحضر يُستخدم لعلاج إرتفاع ضغط الدم ويمتاز بفاعليتهُ العلاجية العالية المُضاهية لمثيلهُ الأجنبي المُستورد.