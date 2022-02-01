سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لأول مرة .. العراق يُصنّع دواءً لخفـض مُستـوى الكوليستـرول فـي الـدم

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-01T09:40:19+0000
لأول مرة .. العراق يُصنّع دواءً لخفـض مُستـوى الكوليستـرول فـي الـدم

شفق نيوز/ كشفـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن يوم الثلاثاء عن إنتاج وجبة إستطلاعية من مُستحضر "ساماستاتين" حب بتركيز ( ٢٠ ) ملغم ولأول مرة في البلـد .

وقـالَ مُدير عام الشركة خالـد محيـي علـوان في بيان اليوم، ان الكوادر العاملة في الأقسام الإنتاجية والبحث والتطوير والسيطرة النوعية تمكنت من إنتاج وجبة إستطلاعية من المُستحضر المذكور لصالح الوكالة التسويقية التخصُصية وبواقع ( ١٠ ) آلاف شريط.

وأشار إلى إنَ المُستحضر يُستخدم لتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم وتمَّ إنتاجهُ بإعتماد مواد أولية ذات مناشئ عالمية رصينة وبشكل صيدلاني مُتميز بإستخدام أحدث الأساليب العالمية الحديثة في التعبئة والتغليف ، مؤكداً على مُواصلة المسيرة العلمية لتطوير المُستحضرات النمطية وإنتاج الأدوية الجديـدة .

related

كورونا العراق.. 15 محافظة بلا وفيات وانخفاض طفيف بالإصابات اليومية

Date: 2021-12-27 13:15:29
كورونا العراق.. 15 محافظة بلا وفيات وانخفاض طفيف بالإصابات اليومية

مجددا .. العراق يتذيل تصنيف لجوازات السفر في العالم

Date: 2019-11-21 08:14:01
مجددا .. العراق يتذيل تصنيف لجوازات السفر في العالم

مفوضية حقوق الإنسان تدعو المرور العامة الى عدم فرض غرامات "قسرية" على المواطنين

Date: 2021-05-07 13:46:25
مفوضية حقوق الإنسان تدعو المرور العامة الى عدم فرض غرامات "قسرية" على المواطنين

تراجع بالاصابات والوفيات بكورونا العراق

Date: 2021-08-18 13:07:02
تراجع بالاصابات والوفيات بكورونا العراق

الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا

Date: 2020-12-08 08:43:03
الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا

العراق يسجل 823 اصابة و9 وفيات بكورونا خلال يوم واحد

Date: 2021-01-19 12:11:48
العراق يسجل 823 اصابة و9 وفيات بكورونا خلال يوم واحد

تراجع طفيف بالاصابات وارتفاع بالوفيات بكورونا العراق

Date: 2021-09-28 13:12:49
تراجع طفيف بالاصابات وارتفاع بالوفيات بكورونا العراق

العراق يعلن انتاج 75 الف كمامة للحد من الاصابة بكورونا

Date: 2020-02-29 12:52:43
العراق يعلن انتاج 75 الف كمامة للحد من الاصابة بكورونا