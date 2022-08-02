لأول مرة .. العراق يفوج معتمريه إلى السعودية في محرم 

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تفويج مئات المعتمرين العراقيين الى المدينة المنورة، مؤكدة أن بدء موسم العمرة في بداية شهر محرم يحدث لأول مرة بتاريخ الهيئة.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "أشرفت على تفويج مئات المعتمرين عبر شركات العمرة، حيث انطلقت عدة رحلات من المطارات العراقية إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة إيذانا ببدء موسم العمرة 1444 هجرية".

واشارت إلى ان "رئيس الهيئة سامي المسعودي وضمن جهوده الرامية الى تطوير عمل الهيئة وتحقيقا لرغبة المواطنين لشمول اكبر عدد ممكن منهم بأداء مناسك العمرة، حرص على أن يبدأ موسم هذه الشعيرة العبادية مبكرا، خلافا لما كان معمول به سابقا من انطلاق الموسم في شهر ربيع الأول".

وكانت الهيئة قد أعلنت في بيان سابق، أنها "حصلت على موافقة السلطات السعودية منح تأشيرات الدخول (فيزا) لموسم العمرة المقبل لثلاثة أشهر مع حق التجول في كل محافظات المملكة".

ودعت الهيئة "الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم (1444هـ -2022م -2023م) الى مراجعتها والبدء بتصديق العقود وفق الشروط والضوابط المعتمدة لديها".

من جانبها أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل اليوم الثلاثاء، عن إنطلاق الرحلة الأولى من مطار بغداد الدولي نحو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة والتي خصصت لنقل المعتمرين العراقيين مع بداية العام الهجري الجديد 1444هـ.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران الزبيدي، إنه أشرف ميدانياً على تنفيذ الرحلة الأولى بحضور مدير القسم التجاري، موضحا "كمرحلة أولى نفذنا اليوم رحلتين مباشرتين نقلنا من خلاله 296 معتمرا وسيتم جدولة رحلات العمرة بالتنسيق مع الجانب السعودي وهيئة الحج والعمرة العراقية".