لأول مرة.. العراق يصدر أولى تأشيرات "العمرة البرية" 

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، اليوم الأحد، عن صدور أولى تأشيرات العمرة البرية للمعتمرين الى الديار المقدسة في العربية السعودية.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "استكمالا للموافقات التي نجح رئيس الهيئة باتمامها خلال موسم الحج مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، تم اليوم اصدار اولى التأشيرات البرية للمعتمرين العراقيين للمغادرة عبر منفذ عرعر الحدودي".

واشارت إلى" فتح منفذ عرعر الحدودي امام المعتمرين يعد سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الهيئة"، مؤكدة أن تلك التأشيرات "ستساهم بتقليل الكلفة على المعتمرين وسهولة زيارة بيت الله الحرام".