لأول مرة .. العراق يستعد لزراعة "قلب صناعي" لرجل ستيني بعملية مشتركة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء، بوصول فريق طبي أوروبي إلى الناصرية، لإجراء عملية "زراعة قلب صناعي" مشتركة لأول مرة في تاريخ العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الفريق الطبي الألماني وصل لمحافظة ذي قار، من أجل المشاركة مع فريق طبي عراقي في عملية (زراعة قلب صناعي) لرجل في العقد السادس من العمر، مصاب بمرض الفشل القلبي".

وأوضح المصدر، أن "هذه العملية تحصل للمرة الأولى بتاريخ العراق، والشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "العملية تجري مساء اليوم، حيث تم التحضير لها منذ أشهر عدة، وهو حدث عالمي ربما يشهد حضور مسؤولين كبار من الحكومة الاتحادية للإعلان عن هذا الحدث".