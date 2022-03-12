لأول مرة.. العراق يزرع نبات "المنغروف" المقاوم للأملاح في سواحله

شفق نيوز/ باشر مركز علوم البحار / جامعة البصرة، بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة، بزراعة نبات "المنغروف"/ القلم الرمادي في السواحل العراقية في تجربة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وقال جهاد مكي مجيد من مركز علوم البحار / جامعة البصرة، في تقرير نشرته الحكومة المحلية اليوم السبت، إنه "بمبادرة من المركز وبإسناد من محافظة البصرة وبعض الدوائر المحلية قمنا بزراعة نبات المنغروف / القلم الرمادي في السواحل العراقية في تجربة فريدة من نوعها في العراق"، موضحا أن "من مميزات هذا النوع من النبات هو زراعته في المياه المالحة ومقاومته للتلوث الملحي والعضوي".

وأضاف "من فوائد نبات "المنغروف" هو منع تآكل السواحل العراقية نتيجة الأمواج". ونقل التقرير عن أيمن عبد اللطيف من مركز علوم البحار / جامعة البصرة قوله، إن "النبات يقاوم الأملاح واذا نجحت تجربته فسيتم تعميمها على السواحل العراقية كافة".

الى ذلك قال النائب الثاني للمحافظ ضرغام الأجودي إنه "تم زراعة 200 شتلة من نبات المنغروف على ضفاف ناظم شط البصرة من أصل 2000 ستتم زراعتها خلال الشهر الجاري".

وبين الأجودي أن "الهدف من زراعة هذا النوع من النباتات هو تحمله الملوحة العالية ودرجة الحرارة المرتفعة وله أهمية كبيرة بالمحافظة على السواحل من الانجراف باتجاه دول الجوار وكذلك يحافظ على البيئة من خلال تنقيته للمياه والهواء من الملوثات وسيكون بيئة مناسبة لتكوين مستعمرات للروبيان والأسماك البحرية".

واوضح أن "الغاية من هذا المشروع هو استحداث زراعة نباتات جديدة للبيئة العراقية وبالأخص في محافظة البصرة كونها عانت من كوارث ومشاكل بيئية على مدار الـ 40 سنة الماضية".