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لأول مرة.. الصحة العالمية متفائلة بالتخلص من كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-27T14:23:30+0000
لأول مرة.. الصحة العالمية متفائلة بالتخلص من كورونا

شفق نيوز/ لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، تنضم منظمة الصحة العالمية إلى قائمة المتفائلين بقرب التخلص من الكابوس.

مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، توقع عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

مسؤول الصحة العالمية قال إن هذه اللقاحات، بالإضافة الى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.

تصريحات "غريبة" على المنظمة العالمية التي استمرت لأشهر لا تصدر سوى تحذيرات، وأنباء متشائمة، تقوي موجة أمل بقرب الخلاص من الفيروس خلال الأشهر المقبلة تسود العالم حاليا، بعد الإعلان عن لقاحات بفعالية تجاوزت 90 في المئة.

وقد سارعت العديد من الدول لوضع خطط للاستفادة من اللقاحات في أقرب الآجال، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل.

وأكد ترامب أن العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونون أول المستفيدين من اللقاح، بينما يتوقع أن تشمل الفئة التالية العاملين في المجالات الأساسية والوظائف التي لا يمكن إنجازها من المنزل.

ووسط هذا التفاؤل تشتد المنافسة بين منتجي اللقاحات فقد أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع الهند يهدف إلى إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا.

وستعمل مجموعة هيتيرو الهندية بموجب الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح داخل الهند سنويا.

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