لأول مرة.. التجارة العراقية تحقق خزيناً بمفردات السلة الغذائية يغطي أكثر من سنة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الثلاثاء، تحقيق خزين استراتيجي بمفردات السلة الغذائية لأكثر من سنة، وهي المرة الأولى في تاريخ الوزارة بحسب ما ذكره وكيلها ستار الجابري.

وقال الجابري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحولاً نوعياً وإيجابياً لدى وزارة التجارة"، مضيفاً أن "الوزارة ولأول مرة حققت خزيناً استراتيجياً لأكثر من سنة لمفردات السلة الغذائية اضافة الى التحسن النوعي بعدد مفرداتها".

وتابع أنه "لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية يستلم المشمولون بالحماية الاجتماعية البالغ عددهم 7 ملايين يستلمون في العام الواحد 24 سلة غذائية، في كل سلة خمسة مواد منها السلة الاصلية".

وأشار الجابري الى "اضافة اربعة مواد للسلة الرمضانية ليكون العدد 9 مفردات".

وختم بالقول، إن "المشمولين في الشبكة الحماية الاجتماعية سيستلمون في شهر رمضان 14 مادة في السلة الغذائية أما بقية المواطنين يستلمون 9 مواد بالسلة الأصلية، وسيتم توزيع السلة الغذائية مع المواد 4 المضافة في بداية شهر رمضان".