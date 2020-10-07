لأول مرة .. الانتحار بات ظاهرةً في العراق وليس حالة

شفق نيوز/ يواجه الشباب العراقي مشاكل عديدة وسط فشل سياسي يمنعهم من تحقيق أهدافهم. فيلجأون إلى الانتحار ، وهذه أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع العراقي لأول مرة وليست مسألة حالات محدودة، وفق موقع "المونيتور".

وفي 12 سبتمبر ، أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) عن 298 حالة انتحار في العراق بين 1 يناير و 30 أغسطس 2020 ، مسجلاً أعلى مستوى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2003.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع معدل الانتحار في العراق.

وذكر الموقع انه اطلع على دراسة إحصائية حكومية أظهرت ارتفاع حالات الانتحار من 319 في عام 2003 ، باستثناء إقليم كوردستان العراق ، إلى 519 في عام 2019.

لكن الأرقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير ، حيث تحاول بعض العائلات إخفاء الانتحار كسبب للوفاة بسبب الانطباع السلبي لدى المجتمع عنه. في كثير من الحالات يتم تسجيل سبب الوفاة على أنه "موت مفاجئ" بدون ذكر كلمة "انتحار".

ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، فإن أسبابًا مختلفة مثل الفقر واليأس والبطالة والوضع الاقتصادي للفرد والعنف المنزلي تؤدي إلى الانتحار.

ووفقًا لتقرير صادر عن اليونيسف ، فإن "4.5 مليون (11.7٪) عراقي تم دفعهم إلى ما دون خط الفقر نتيجة لوباء COVID-19 والآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به. فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار يسببان الفقر. "

ويشهد معدل البطالة في العراق ارتفاعا ، حيث وصل إلى نحو 13٪ في 2019 من 9٪ في 1999. وهذا يدل على أن الوضع الآن أسوأ مما كان عليه قبل 2003.

يعتبر الارتفاع المستمر في معدل البطالة في العراق أحد الأسباب الرئيسية لليأس العام.

ويشير تقرير اليونيسف إلى أن "42٪ من السكان معرضون للخطر ، ويواجهون مخاطر أكبر حيث أنهم محرومون في أكثر من بعد واحد من الأبعاد التالية: التعليم والصحة والأحوال المعيشية والأمن المالي".

وذكرت الحكومة أن عدد طرق الانتحار المختلفة ، بما في ذلك الشنق والحرق والغرق والتسمم وإطلاق النار والاختناق وقطع الوريد.

يقارن الشباب العراقي الذكور حياتهم بتلك الموجودة في البلدان المجاورة ويرون كيف يستمتع الآخرون بما يمتلكونه وهم يعيشون في ظل حكم القانون دون تهديدات اقتصادية أو أمنية. فرص العمل المتاحة للشباب في دول الجوار غير متاحة للشباب العراقي من الذكور.