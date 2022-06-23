"لأن أصله عراقي".. إيرلندي ممنوع من دخول أمريكا

شفق نيوز/ ذكر موقع "آيرش سنترال" الايرلندي، يوم الخميس، ان الرياضي الايرلندي، العراقي الاصل عبود الجميلي منع من دخول الولايات المتحدة لانه "مولود في العراق".

واوضح الموقع في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، ان الجميلي من مواليد بغداد، لكنه يحمل الان جواز سفر ايرلندي وهو عضو في منظمة "جي ايه ايه دبلن" التي ترعى رياضات ايرلندية تقليدية، وكان يفترض به الذهاب كممثل للمنظمة الى الولايات المتحدة للمشاركة في تعاون مع منظمات رياضية امريكية حول الرياضات الايرلندية الشعبية.

لكن الجميلي تلقى رسالة عبر البريد الالكتروني من السلطات الامريكية، تبلغه بانه "ممنوع من الدخول الى الولايات المتحدة لانه مولود في العراق"، وذلك برغم انه يحمل الجنسية الايرلندية.

وغرد الجميلي على حسابه في "تويتر"، قائلا انه "مصدوم" لرفض السلطات الامريكية السماح له بالدخول بسبب المكان الذي ولد فيه. ووصف ذلك بانه "اهانة".

وعلق سيناتور بنسلفانيا بريندان بويل، على تغريدة الجميلي قائلا "عبود، انا وفريقي نحقق في هذا الامر ونحاول ان نسوي المسألة لك للمجيء الى هنا".

وبين الموقع ان أيرلندا ينطبق عليها برنامج للاعفاء من التأشيرات، ما يعني ان بإمكان المواطنين الايرلنديين السفر الى الولايات المتحدة من اجل اغراض تجارية او السياحة لمدة تصل الى 90 يوما من دون الحاجة للحصول على تأشيرة، الا ان المواطنين المنحدرين من دول مثل العراق وايران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا، لا ينطبق عليهم هذا البرنامج، ولا يمكن السماح لهم بالدخول الى الاراضي الامريكية.

وولد الجميلي في بغداد، لكنه اتى الى ايرلندا طفلاً في العام 2008، وهناك افتتن بالألعاب الايرلندية، وصار يلقب باسم بونار لوينغسيغ، تيمنا ببطل رياضي ايرلندي.