سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لإنهاء الهدر والفساد.. نائب يقترح تحويل مبالغ التموينية للمواطن إلكترونياً

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-11T11:24:59+0000
لإنهاء الهدر والفساد.. نائب يقترح تحويل مبالغ التموينية للمواطن إلكترونياً

شفق نيوز/ دعا النائب المستقل عن محافظة ديالى، صلاح زيني، يوم السبت، وزارة التجارة الاتحادية، إلى تحويل أموال البطاقة التموينية المخصصة لكل مواطن، إلى مبالغ نقدية، لإنهاء شبهات الفساد في عمليات الشراء والتوزيع والخزن.

والحصة التموينية هي حزمة مواد غذائية رئيسية محدودة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهريا بسعر رمزي على كل من يسكن في العراق، حيث بدأ توزيعها في سبتمبر/أيلول سنة 1990 تخفيفا لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من أغسطس/آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت.

وتعد مفردات البطاقة التموينية مصدر غذاء أساسي لغالبية الأسر العراقية لكون الفقر ومحدودية الدخل يقضمان يوماً بعد آخر لقمة إضافية من الفئات الهشة في المجتمع، وفي المقابل يقضم الفساد وغياب الرقابة من هذه المفردات المتواضعة.

وأوضح زيني، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "صرف هذه المبالغ عبر بطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر كارد)، من شأنها القضاء على جميع أبواب الفساد وحماية المال العام من الهدر والضياع".

وأشار إلى وجود "شبهات فساد تحوم حول عمليات الشراء والتوزيع والخزن والإتلاف للمواد التالفة في ملف إدارة البطاقة التموينية"، متسائلاً عن "الاحصائيات الحقيقية المشمولين بالبطاقة التموينية وممن تم حجبها عنهم".

ولفت النائب، إلى وجود "اعتراضات نيابية من المستقلين على قانون الأمن الغذائي، وقضايا مصيرية تخص الشعب العراقي وقوته من البطاقة التموينية بشكل خاص"، مردفاً بالقول "لم نصوت على قانون الأمن الغذائي، إلا بعد تصحيح بعض فقراته رغم تحفظنا على مبالغ البطاقة التموينية".

related

التجارة تعلن استكمال تخصيصات البطاقة التموينية وتطلق وعداً بشأن "السلّة الغذائية"

Date: 2021-08-29 08:14:52
التجارة تعلن استكمال تخصيصات البطاقة التموينية وتطلق وعداً بشأن "السلّة الغذائية"

التجارة تناقش استراتيجية البطاقة التموينية وإنشاء افران ومخابز نموذجية

Date: 2020-11-11 12:56:06
التجارة تناقش استراتيجية البطاقة التموينية وإنشاء افران ومخابز نموذجية

التجارة تطلق تجهيز مفردات "التموينية" الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

Date: 2021-04-20 09:32:04
التجارة تطلق تجهيز مفردات "التموينية" الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

وزير التجارة يتحدث لشفق نيوز عن إمكانية تعويض نازحين لم يتلقوا التموينية لسنوات

Date: 2021-06-12 15:03:42
وزير التجارة يتحدث لشفق نيوز عن إمكانية تعويض نازحين لم يتلقوا التموينية لسنوات

إجراءات عاجلة في العراق لتأمين الغذاء بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية

Date: 2022-03-07 17:08:13
إجراءات عاجلة في العراق لتأمين الغذاء بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية

600 الف زائر أجنبي عبروا شلمجة قاصدين كربلاء

Date: 2019-10-13 09:03:30
600 الف زائر أجنبي عبروا شلمجة قاصدين كربلاء

العراق يسجل 34 حالة وفاة وأكثر من الف اصابة بكورونا

Date: 2020-06-10 16:09:37
العراق يسجل 34 حالة وفاة وأكثر من الف اصابة بكورونا

طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

Date: 2022-04-23 07:52:30
طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة