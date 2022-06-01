لإنهاء اضراب المولدات الاهلية.. ديالى تعلن اتفاقاً جديداً مع وزارة النفط

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم الاربعاء، عن زيادة حصص الوقود للمولدات الأهلية بنسبة 50% لإنهاء اضراب أصحاب المولدات في بعض مناطق المحافظة.

وقال محافظ ديالى مثنى التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أجرينا اتصالاً هاتفياً مع وزارة النفط بخصوص زيادة الحصة المخصصة للمولدات الاهلية في عموم مناطق المحافظة، وتمت زيادة الحصة الوقودية من 10 لترات الى 20 لترا لكل KV".

وبين ان "تجهيز اصحاب المولدات سيبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس"، داعياً اصحاب المولدات الاهلية الى إعادة تشغيل المولدات وتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية.

وأكد التميمي انه "تم الايعاز الى مديرية المنتجات النفطية في ديالى بالتعاون مع أصحاب المولدات الاهلية وتسهيل اجراءات تسليم الحصص المقررة لهم من منتوج الگاز لضمان استمرار عمل المولدات".

وفي وقت سابق اليوم، اضرب أصحاب المولدات الأهلية في بعض مناطق ديالى عن التشغيل بسبب قلة الوقود المجهز من وزارة النفط والمطالبة برفع سعر الاشتراك الشهري لتأمين الوقود اللازم للتشغيل.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن أصحاب المولدات في بعض مناطق بعقوبة ووحدات إدارية أخرى اضربوا عن التشغيل للمطالبة بتوفير حصص الكَاز اللازم للتشغيل وزيادة أسعار الاشتراك الشهري للمواطنين خلال فصل الصيف.

واعلن قائممقام بعقوبة عن إجراءات عقابية بحق أصحاب المولدات المضربين عن التشغيل بالاتفاق مع السلطات الأمنية المناطق واحالة المخالفين والمضربين عن التشغيل الى المحاكم المختصة وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي مشيرا الى الى وجود لجان جوالة من المختارين لمتابعة عمل المولدات الاهلية.

وهدد أصحاب المولدات الاهلية في ديالى بإضراب شامل مطلع الشهر المقبل بسبب قرارات وزارة النفط استبدال وقود الكاز بالنفط الأسود وعدم تجهيز المولدات بحصص الوقود المقررة.