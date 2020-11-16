لإنجاح العملية الديمقراطية.. اتفاقية من 8 بنود بين الداخلية ومفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ وقع وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل خلف عدنان.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاتفاقية تضمنت ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد.

وأشار البيان إلى أن "من بين هذه البنود هو أن تتولى وزارة الداخلية ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق وبحسب الرقعة الجغرافية تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيئة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين".

وأشار البيان، إلى "إنشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية / مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتهيئة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين".