سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

لإنجاح العملية الديمقراطية.. اتفاقية من 8 بنود بين الداخلية ومفوضية الانتخابات

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-16T09:28:06+0000
لإنجاح العملية الديمقراطية.. اتفاقية من 8 بنود بين الداخلية ومفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ وقع وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل خلف عدنان.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاتفاقية تضمنت ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد.

وأشار البيان إلى أن "من بين هذه البنود هو أن تتولى وزارة الداخلية ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق وبحسب الرقعة الجغرافية تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيئة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين".

وأشار البيان، إلى "إنشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية / مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتهيئة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين".

related

منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس

Date: 2020-02-20 22:10:06
منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس

اندلاع حريق بسفارة في بغداد

Date: 2019-09-01 11:24:30
اندلاع حريق بسفارة في بغداد

الداخلية العراقية للمحتجين: تظاهروا ولا تقطعوا الطرق

Date: 2020-08-27 05:12:01
الداخلية العراقية للمحتجين: تظاهروا ولا تقطعوا الطرق

الكشف عن نتائج التحقيق الأولي مع المضبوطين بصالات القمار في بغداد

Date: 2019-09-01 14:27:06
الكشف عن نتائج التحقيق الأولي مع المضبوطين بصالات القمار في بغداد

بالفيديو.. الداخلية تستجيب لمناشدة طفل نازح مهدد بالاغتصاب

Date: 2020-09-18 18:00:31
بالفيديو.. الداخلية تستجيب لمناشدة طفل نازح مهدد بالاغتصاب

الكشف عن مئات حالات الفساد في وزارة خلال شهر واحد

Date: 2019-05-23 17:00:13
الكشف عن مئات حالات الفساد في وزارة خلال شهر واحد

القاء القبض على تاجر مخدرات وسلاح بعد متابعة لستة أشهر

Date: 2019-10-12 13:32:02
القاء القبض على تاجر مخدرات وسلاح بعد متابعة لستة أشهر

الصحة تتحرك لشمول ثماني فئات بزيادة المخصصات

Date: 2020-10-01 08:47:35
الصحة تتحرك لشمول ثماني فئات بزيادة المخصصات