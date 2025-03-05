لأكثر من 1000 مراجع.. مرور البصرة توضح إجراءاتها للحجز الإلكتروني

شفق نيوز/ حددت مديرية مرور البصرة، موعد إطلاق الحجز الإلكتروني في المحافظة والذي أطلق مؤخراً بمبادرة وزارية في محافظات عدة، مؤكدة استقبالها أكثر من ألف مراجع وفق النظام الجديد.

وقال مدير مرور البصرة اللواء عادل السوداني لوكالة شفق نيوز، أن "العمل بنظام الحجز الإلكتروني سيبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس"، مبينا أن "المديرية ستستقبل المراجعين الحاجزين إلكترونياً فقط".

وأوضح السوداني، إن "المجمعات المشمولة بالحجز الإلكتروني هي مجمع تسجيل المركبات رقم (1) في منطقة الكزيزة بطاقة استيعابية لأكثر من 600 مراجع يومياً، و رقم (2) في قضاء الزبير لأكثر من 400 مراجع في اليوم الواحد".

وتؤكد مديرية المرور العامة أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا لتطبيق نظام الحجز الإلكتروني في جميع مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات، مشددة على ضرورة إجراء الحجز الإلكتروني المسبق قبل المراجعة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

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