لأكثر من شهر.. المرور تعلن صيانة طريق محمد القاسم لاستبدال 8 مفاصل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، قطع الطريق السريع محمد القاسم، بالقرب من وزارة المالية العراقية لغرض الصيانة لمدة تصل الى 35 يوماً.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم قطع الطريق السريع (محمد القاسم)، من صعدت القطن الطبي (أعلى المالية) بإتجاه كراج النهضة لغرض صيانة واستبدال ثمانية مفاصل من الخط السريع والتي كانت عبارة عن مطب".

وأضاف البيان انه "سيتم عمل تحويلة لمسافة 250 مترا، حيث سيستمر العمل لمدة 35 يوما".