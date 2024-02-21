لإغلاق ملف النزوح.. تعاون دولي لتنفيذ مشاريع كبرى بقرية في ديالى

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء المقدادية في محافظة ديالى زيد ابراهيم، يوم الأربعاء، قرب تنفيذ مشاريع كبرى من قبل منظمات دولية في قرية "نهر الإمام"، معتبرا عودة القرية بمثابة بداية لإغلاق ملف النزوح في القضاء.

وقال إبراهيم لوكالة شفق نيوز: إن "منظمات دولية بارزة كانت بانتظار عودة نازحي قرية نهر الإمام وقرى الميثال حولها لتنفيذ مشاريع كبرى فيها والآن بعدما عادت العوائل ستباشر المنظمات بعملها في القرية".

وأضاف أن"الحكومة المحلية في المقدادية لديها تنسيق مع عدة منظمات وستتولى الأخيرة تنفيذ برامج تخص تأهيل البنى التحتية والخدمات في القرية وبقية القرى فضلا عن برامج اجتماعية وأخرى تخص توفير فرص عمل ومشاريع صغيرة للسكان العائدين ودعمهم بمنح مالية".

وتابع إبراهيم أن"عودة قرية نهر الإمام يعتبر بمثابة بداية لإغلاق ملف النزوح في المقدادية وهناك مساعي كبيرة من قبل الحكومتين المركزية والمحلية في ديالى لطي صفحة النزوح وإنهاء معاناة الآلاف من السكان".

وشهدت محافظة ديالى، يوم أمس الثلاثاء، عودة نحو 150 عائلة مهجرة الى منازلها قرية نهر الامام بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى كوجبة أولى من سكان القرية البالغ عددهم اكثر من 350 عائلة ستعود تباعا بحسب الجهات المعنية.

وكان أهالي قرية نهر الإمام قد نزحوا منها أواخر عام 2021 بعد حدوث مجزرة أودت بحياة اكثر من 10 أفراد وحرق عشرات البيوت بهجوم مسلح استهدف القرية.