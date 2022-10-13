"آل عمر" يقطعون طريقاً حيوياً يربط بغداد بجنوبي العراق

شفق نيوز/ أقدم العشرات من أهالي قرية "آل عمر" في قضاء الدواية شمالي شرقي ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، على قطع طريق حيوي يربط المحافظة بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، متهمين الحكومة المحلية بـ"سرقة" المشاريع المخصصة لهم وتحويلها إلى مناطق اخرى يتواجد فيها مسؤولين وأصحاب نفوذ.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن أهالي قرية (آل عمر) التابعة لقضاء الدواية، إنهم لم يشهدوا تنفيذ أي مشروع منذ العهد السابق، وانهم تعرضوا للسرقة من قبل الجهات النافذة في حكومة المحافظة والقضاء بعدما تم نقل مشاريع مخصصة لتطوير القرية كالكهرباء والمدارس وتحلية المياه إلى مناطق أخرى فيها مسؤولين وأصحاب نفوذ في السلطة".

وبين مراسلنا، ان الأهالي "قطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين مناطق شمالي شرقي المحافظة والاقضية الشمالية والمحافظات والعاصمة بغداد بالإطارات المحترقة ".

وأضاف، أن الأهالي "اعادوا فتح الطريق بعد تعهد كبار المسؤولين في الإدارة المحلية في الدواية بتلبية طلباتهم بمدة أقصاها يوم الثلاثاء المقبل"، مؤكدين أنهم" جادين باستعادة حقوقهم المسلوبة رغما عن الساعين لحرمانهم منها، وفي حال عدم تنفيذ الحكومة لوعودها سيكون الكلام بشيء آخر".

وتابع الاهالي، ان "حكومة الدواية أرسلت اليوم ظهرا كرفانات للمدرسة الوحيدة في القرية تمهيداً لفتح صفوف اعدادية فيها، بعدما كان طلاب القرية يقطعون يوميا عشرات الكيلومترات للوصول إلى مدارسهم في المدن".