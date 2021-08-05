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لأسباب مجهولة.. إيران تقلل إمدادات الغاز إلى العراق وتربك عمل محطات الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-05T16:35:36+0000
لأسباب مجهولة.. إيران تقلل إمدادات الغاز إلى العراق وتربك عمل محطات الكهرباء

شفق نيوز / أعلن مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، تقليل الجانب الإيراني دفعات الغاز المرسل إلى العراق، لأسباب مجهولة، ما تسببت بإرباك عمل محطات توليد الكهرباء.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد مددت الإعفاء الممنوح للعراق من عقوبات التعامل التجاري مع إيران، والذي يقتصر على استيراد الغاز والكهرباء منها، مدة أربعة أشهر جديدة.

ورغم ذلك، فإن الجانب الإيراني قام بتقليل دفعات الغاز الخاص بتوليد محطات الكهرباء العراقية، وفقاً للمصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن "إدارة بعض المحطات في المنطقة الوسطى اضطرت لإطفاء التوربين بسبب نقص الغار، والقيام بتشغيل بعضها باستخدام الكاز المحلي، مما تسبب بتقليل الحمل الخاص في توليد الكهرباء"، مؤكداً أن "سبب تقليل دفعات الغاز الإيراني غير معروفة حتى اللحظة".

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