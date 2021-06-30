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لأسباب مجهولة.. إيران تقطع خطي كهرباء عن ديالى مجدداً

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T09:41:15+0000
لأسباب مجهولة.. إيران تقطع خطي كهرباء عن ديالى مجدداً

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي بديالى يوم الاربعاء بان الجانب الايراني قطع خطين لنقل الكهرباء الى ديالى منذ يوم امس لاسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الجانب الايراني قطع خطي ديالى – ميرساد 400 كي في وخط خانقين- سربيل زهاب 150 كي في لأسباب مجهولة".

واكد المصدر ان "انقطاع الخطين تسبب بانخفاض تجهيز الكهرباء بنسبة 70-75 بالمئة في عموم الوحدات الادارية"، مشيرا الى ان "الاتصالات مستمرة مع الجانب الايراني لاعادة خطوط الكهرباء لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والظروف المناخية الصعبة".

الى ذلك، يتهيأ ناشطون ومواطنون في خانقين تنظيم تظاهرة احتجاجية عصر اليوم بسبب انخفاض وتردي التيار الكهربائي في عموم القضاء.

وأبلغ سكان وكالة شفق نيوز، بأن معدل التجهيز خلال الـ48 ساعة الماضية لم يتجاوز 7 ساعات ما سبب مشاكل جسيمة في خانقين وتعطيل للاعمال والمصالح الحياتية.

وكانت إيران قد قطعت الخطين قبل عدة أيام دون توضيح الأسباب قبل أن تعيد تشغيلهما بعد ساعات.

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