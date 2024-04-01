لأسباب مجهولة.. أزمة "غاز طبخ" تضرب الموصل للأسبوع الثالث توالياً

شفق نيوز/ شكا مواطنون في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الإثنين، من استمرار ارتفاع أسعار إسطوانات غاز الطبخ في المدينة للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك أزمة في غاز الطبخ بالموصل، وسعر الإسطوانة تجاوز 12 ألف دينار والغاز شحيح للغاية، مبنياً أن هذه الأزمة دخلت أسبوعها الثالث دون معرفة الأسباب.

وتشهد الموصل منذ قرابة 16 يوماً ارتفاعاً كبيراً في سعر غاز الطبخ، حيث تجاوز سعر الإسطوانة 12 ألف دينار في الوقت الذي تبيع فيه وزارة النفط الإسطوانة بخمسة آلاف دينار فقط.

ورغم مرور أسبوعين على الأزمة، إلا أن لا أحد من سكان الموصل لديه معرفة بأسبابها، وسط صمت حكومي من دائرة توزيع المشتقات النفطية.

وتضيف أزمة ارتفاع أسعار إسطوانات غاز الطبخ مزيداً من الأعباء على الموصليين بعد أن أحجمت معامل تعبئة إسطوانات الغاز الحكومية عن استقبال إسطوانات الغاز الإيرانية المنشأ وتلك الأخرى التي تباع في مدن إقليم كوردستان.