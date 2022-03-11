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لأسباب مجهولة.. خروج خط للكهرباء في محافظة الانبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-11T20:58:43+0000
لأسباب مجهولة.. خروج خط للكهرباء في محافظة الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، يوم الجمعة، بخروج خط القائم للتيار الكهربائي عن العمل، نتيجة تعرضه لأعمال.

وقال قائممقام القائم الحدودي مع سوريا، أحمد جديان لوكالة شفق نيوز، أنه "فجأة حدث فصل على خط حديثة _ قائم 400kv ، وتم التواصل مع الجهات المعنية، وأكدوا محاولتهم لإعادة الخط بعد هدوء العاصفة الترابية المارة بمدن عنه وحديثة غربي الانبار".

وبين جديان، أنه "لم يتم التأكد فيما إذا كان العطل نتيجة عمل تخريبي أو بسبب العاصفة الترابية القوية التي شهدتها مدن الانبار".

وتابع: "لا نعلم سبب انقطاع التيار الكهربائي، لكنني أعتقد أنه نتيجة العاصفة الترابية الكبيرة".

ويذكر أن وزارة الكهرباء قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن سقوط 6 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية للضغط العالي في محافظة الأنبار، جراء عمل تخريبي.

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