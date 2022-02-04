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لأسباب مجهولة.. انتحار فتاة عمرها 15 عاماً في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-04T16:25:53+0000
لأسباب مجهولة.. انتحار فتاة عمرها 15 عاماً في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل حالة انتحار لفتاة عمرها ١٥ عاما.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر 15 عاما اقدمت على الانتحار شنقا بواسطة شال داخل منزلها بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف أن "سبب الانتحار لا يزال مجهولا، فيما تجري الاجهزة الامنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته". 

وفي تطور متصل، قال المصدر إن "الاجهزة الامنية سجلت محاولة انتحار لفتاة أخرى تبلغ من العمر 20 عاما بمنطقة المنصورية وسط الناصرية؛ حيث حاولت الانتحار بواسطة حبل معلق في سقف غرفتها".

وأشار إلى ان "ذوي الفتاة تمكنوا من انقاذها ونقلها للمشفى لتلقي العلاج"، مبينا أن "سبب انتحار الفتاة يعود لاسباب عائلية".

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