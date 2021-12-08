لأسباب مجهولة.. "المنطقة الخضراء" تطالب الدفاع المدني بإخلاء تواجده بشكل عاجل

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في بغداد، يوم الأربعاء، بصدور أمر من رئاسة الوزراء إلى مركز الدفاع المدني في المنطقة الخضراء بإخلاء مقره، من دون إيجاد مكان بديل له.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شؤون العقارات المنطقة الخضراء- تابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء-، ومن دون سابق إنذار أو إيجاد موقع بديل، أبلغت مركز الدفاع المدني بإخلاء مقره خلال أيام قليلة، بأمر من سلطات عليا".

وبين أن "المركز من عقارات الدولة المسجلة باسم مديرية الدفاع المدني، كما أنه مركز اطفاء وانقاذ مخصص للمنطقة الخضراء بأكملها ومركز تدريب دولي لضباط الاختصاص".